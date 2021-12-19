(مصراوي):

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الاثنين، على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الاثنين

وأضافت الهيئة في بيان لها، بشأن طقس الاثنين، أنه من المنتظر أن يكون هناك نشاط للرياح على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، بالإضافة إلى تكون الثلوج على مرتفعات وسط وجنوب سيناء.

خريطة أمطار الاثنين

وفيما يتعلق بالأمطار، من المنتظر أن تكون من متوسطة إلى غزية تكون رعدية، ومصحوبة بحبات البرد أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا ومدن القناة وسيناء شمال الصعيد.

وقالت الهيئة إنه من المنتظر أن يكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية وارتفاع في الأمواج حتى 4 إلى 5 أمتار.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 7 درجات، بالإضافة إلى أمطار ورياح

- السواحل الشمالية: 11 درجة، بالإضافة إلى أمطار ونشاط للرياح

- جنوب سيناء: 12 درجة، ونشاط للرياح

- شمال الصعيد: 5 درجات، وأمطار بالإضافة إلى نشاط رياح

جنوب الصعيد: 8 درجات، والجو غائم جزئيًا



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