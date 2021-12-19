مصر دولة ذات سيادة.. رئيس حقوق إنسان النواب يرفض بيان الخارجية الألمانية

كتب- مصراوي:

استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بشدة التصريحات الصادرة عن الخارجية الألمانية بشأن محاكمة متهمين أمام القضاء المصري، ودعوتها للإفراج عن متهمين على ذمة جرائم، معتبرا إياه تدخلا سافرا وأمرا غير مقبول في الشأن المصري.

وقال رضوان، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إن مصر دولة ذات سيادة لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وقضائها مستقل ولا سلطان عليه، معتبرا التصريحات الصادرة عن وزارة الخارجية الألمانية بأنها خروج سافر على مقتضيات العمل الدبلوماسي.

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن القضاء المصري شامخ ولا يقبل الوصاية من أحد، والقاضي لا يتحرك ولا يصدر أحكاما إلا بما يرضي ضميره دون أي تدخل أو حسابات أخرى.

وطالب طارق رضوان، ألمانيا بمراجعة موقفها والعدول عما أدلت به، فلن ولم يقبل أحد هذه التدخلات، ومثلما ترفض "برلين" التدخل في شؤونها عليها التعامل بالمثل.

كانت وزارة الخارجية الألمانية، قد أصدرت تصريحات بشأن جلسة النطق بالحكم المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، الاثنين المقبل.