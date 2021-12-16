الأول إفريقيا والـ53 عالميًا.. طارق شوقي يعلق على حصد مصر مركز متقدم في التعليم

كتب- أسامة علي:

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المشاركة في مؤتمر قمة RewirEd Summit وإطلاق مؤشر المعرفة العالمي، الذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 ديسمبر الجاري، في إكسبو 2020 دبي.

وأضاف "شوقي"، في تصريحات صحفية له، إن المؤتمر يجمع قيادات التعليم حول العالم من جميع المؤسسات الدولية للتعليم قبل الجامعي والتعليم العالي والبحث العلمي، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالعملية التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن مصر شاركت في 5 ندوات مهمة، أبرزها المشاركة مع البنك الدولي، لبحث الفجوة التعليمية بسبب جائحة كورونا، وكيفية التعامل معها، موضحا أن مصر مصنفة كأحدى الدول التي عالجت هذه المشكلة أفضل من غيرها .

كما شاركت الوزارة، في ندوة لمؤسسة عطاء، لبحث قضايا التعليم التي تهم الدول العربية والافريقية والعالمن إضافة إلى المشاركة في ندوة لمنظمة اليونسيف "شريك مصر في التعليم الجديد"، وتحدثت عن التجربة المصرية وكيفية التعام مع بناء نظام جديد وسط جائحة كورونا، واستكمال المشوار في ضوء عدم التأكد من زوال الجائحة.

وأشار إلى أن الحدث الأهم، كان إطلاق مؤشر المعرفة العالمي، والذي احتلت خلاله مصر المركز ال53 من بين 154 دولة، موضحًا أنه عقد لقاء مع رئيس التعليم في البنك الدولي، (وهم شركاء معنا منذ سنوات في تطوير التعليم)، لإجراء مناقشات حول اساليب تطوير التعليم في ظل الجائحة على المستوى القاري والإقليمي.

وعن حصول مصر على مركز متقدم في مؤشر المعرفة، قال شوقي: "دا يخلينا نشتغل أكثر ونتعب أكثر ، عشان السنة الجاية نطلع مراكز اكتر".

وأضاف وزير التعليم: "نسير بشكل إيجابي رغم وجود مشاكل نسعى لحل حلها ، ولكن هناك ما يدعونا للفخر ونسعد بما تحقق، ونجتهد لحل المشاكل الموجودة ونحقق أرقام نفخر بها جميعا".

وحصلت مصر، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021، على المركز الأول إفريقيًا، حيث حصلت على المركز 53 على مستوى 154 دولة للعام الحالى، لتقفز 19 مركزًا مقارنة بالعام الماضي (المركز 72 على مستوى 138 دولة خلال العام الماضى 2020).

وجاء ترتيب مصر في "التعليم قبل الجامعي" على المركز الـ73 لتقفز 11 مركزًا مقارنة بعام 2020 (المركز الـ83)، كما جاء ترتيب مصر في التعليم الفني والتقني بالمركز 68 لتقفز 12 مركز مقارنة بعام 2020 (المركز الـ80).

وشهد الترتيب العام لمصر في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021 حصولها على المركز 53 مقارنة بالمركز الـ72 عام 2020، نتيجة الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير العملية التعليمية.