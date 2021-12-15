"مصر للطيران" تحصد جائزة "أعمال الخير" من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية

كتب- محمد عبيد:

تسلَّم الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الأربعاء، "الجائزة العربية لأعمال الخير" المقدمة من المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، تقديرًا لدور مصر للطيران في مجال التنمية المستدامة؛ وكونها الناقل الرسمي لمعظم الأعمال والمشاركات الخيرية، وكذلك جهود الشركة الحثيثة في دعم الاقتصاد الوطني .

وأكد أبو العينين أن الشركة العريقة تبذل جهودًا عديدة منذ إنشائها في السابع من مايو ١٩٣٢، لتحقيق غايات التنمية المستدامة وخدمة أهداف المجتمع ورعاية المبادرات خصوصًا الخيرية، التي تسهم في خدمة أبناء هذا الوطن، وكذا رعاية كل الأحداث والمناسبات التي تستضيفها الدولة المصرية بما يليق بمكانتها أمام زائريها .

وقالت الدكتورة راندا رزق، أمين عام المجلس العربي للمسؤولية المجتمعية، إن الجائزة تأتي في ضوء عمل المجلس المستمر لدعم أهداف التنمية المستدامة، وتعظيم العمل الإنساني والتطوعي؛ خصوصًا في ظل عصر الريادة المجتمعية.

وأكدت رزق الجهود المصرية والعربية لدعم العمل الإنساني والتطوعي؛ للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها دعم الأهداف التنموية في العالم العربي.

وتهدف الجائزة العربية لأعمال الخير إلى رصد أفضل الأعمال الخيرية الموجهة في العالم العربي، سواء على المستوى الفردي أو المستوى المؤسسي، وتقوم لجنة التحكيم والمكونة من عدد كبير من الخبراء والمختصين باختيار الفائزين، سواء من المؤسسات أو الأفراد المؤثرين في مجال العمل الخيري على مستوى العالم العربي .