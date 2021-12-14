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الجيزة: إزالة قاعة مخالفة لكافيه شهير بشارع البحر الأعظم- صور وفيديو

03:20 م الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة قاعة ومنشآت مقامة بالمخالفة تابعة لكافيه شهير بشارع البحر الأعظم، تحجب رؤية النيل.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة خلال الجولة التفقدية لمتابعة أعمال تطوير شارع البحر الأعظم بحي جنوب الجيزة والتي وجه خلالها رئيس حي جنوب الجيزة بإزالة بعض المنشآت والأسوار التابعة للمطاعم والكافيهات المطلة على النيل لما تسببه من حجب لرؤية النيل ومخالفة للتراخيص الممنوحة في ذلك الشأن.

وتمكن حي جنوب الجيزة، من إزالة قاعة كاملة ومنشآت لكافية (لونا بارك) تحجب رؤية النيل ومخالفة لشروط التراخيص الممنوحة وذلك بمتابعة ميدانية من طه عبد الصادق رئيس حي جنوب.

إزالة قاعة مخالف شارع البحر الأعظم حجب رؤية النيل أحمد راشد

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