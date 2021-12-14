الجيزة: إزالة أعمال بناء مخالف لمقابر بمنشأة القناطر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت محافظة الجيزة، إنها تمكنت من خلال حملات الرصد والمتابعة من ضبط أعمال بناء مخالف (مقابر) وتعديات على أراض زراعية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وبحسب بيان اليوم، قامت المحافظة من خلال مركز منشأة القناطر بإزالة التعديات والمخالفات التي شملت إزالة (٢) مقبرة مقامة بالمخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية بقرية الحسانين ومصادرة الأخشاب ومشتملات البناء وتحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تم إزالة عدد (٢) مقبرة بمنطقة الوساطي بقرية العقباوي زمام المنصورية، مقامة بالمخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.