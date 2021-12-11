الوطنية للإعلام: تعاون إعلامي بين مصر والسعودية

كتب- مينا غالي:

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لقاءً مع محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، في إطار التعاون بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية بمختلف المجالات الإعلامية، على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.



وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي من حيث التعاون في تطوير المحتوى وفى المجال الهندسي وتكنولوجيا الاتصال وفى المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب، وأيضًا ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي معًا.

وأكد زين ضرورة التنسيق والتواصل مع الجانب السعودي لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجي الإخباري وإمكانية المشاركة في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث والقضايا المهمة، وتفعيل التعاون في الإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية.



كما أكد الحارثي على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين واصفًا العلاقات بالقوية والتاريخية ، وأنه من الضروري العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون إعلامي مثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

وتطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.