Masrawy logo white

الوطنية للإعلام: تعاون إعلامي بين مصر والسعودية

10:49 م السبت 11 ديسمبر 2021
الوطنية للإعلام: تعاون إعلامي بين مصر والسعودية

تعاون إعلامي بين مصر والسعودية

كتب- مينا غالي:

عقد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لقاءً مع محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية، في إطار التعاون بين الدولتين الشقيقتين مصر والسعودية بمختلف المجالات الإعلامية، على هامش اجتماعات اتحاد إذاعات الدول العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف مجالات العمل الإعلامي من حيث التعاون في تطوير المحتوى وفى المجال الهندسي وتكنولوجيا الاتصال وفى المجال الإخباري والانتاج البرامجي المشترك والتدريب، وأيضًا ضرورة تفعيل بروتوكولات التعاون الموقعة بين البلدين، والعمل على تكثيف التعاون الإعلامي بما يحقق مردودًا إيجابيًا على الجانب المهني والاقتصادي معًا.

وأكد زين ضرورة التنسيق والتواصل مع الجانب السعودي لتفعيل العمل الإعلامي المشترك من خلال التبادل البرامجي الإخباري وإمكانية المشاركة في التغطيات الإعلامية لمختلف الأحداث والقضايا المهمة، وتفعيل التعاون في الإنتاج البرامجي وتكثيف الدورات التدريبية.

كما أكد الحارثي على عمق وتميز العلاقات بين البلدين الشقيقين واصفًا العلاقات بالقوية والتاريخية ، وأنه من الضروري العمل على الدفع قدما بالتعاون الإعلامي بمختلف المجالات الإعلامية بين البلدين الشقيقين وأن الفترة المقبلة ستشهد تعاون إعلامي مثمر بين الهيئة الوطنية للإعلام المصرية وهيئة الإذاعة والتليفزيون السعودي.

وتطابقت وجهات نظر الجانبان فى ضرورة تفعيل ادواتنا الإعلامية والتنسيق المتواصل بينهما للتصدى للشائعات والأكاذيب التى تطلقها بعض منصات التواصل الاجتماعي.

السعودية حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام محمد بن فهد الحارثي هيئة الإذاعة والتليفزيون السعودية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
803

إصابات اليوم

42

وفيات اليوم

591

متعافون اليوم

366634

إجمالي الإصابات

20919

إجمالي الوفيات

304747

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • حالة الطقس الأحد.. القاهرة 25.. وأمطار في هذه المناطق

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا