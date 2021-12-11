الصحة: التبرع ببلازما الدم يساعد أطفال الهيموفيليا
قال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التبرع ببلازما الدم يساعد الأطفال المصابين بالهيموفيليا.
وأضاف حساب الصحة، أن بلازما الدم تساعد أطفال الهيموفيليا في 3 أوجه:
- النزيف داخل الأنسجة.
- تلف المفاصل الناتج عنه إعاقات.
- نزيف المخ والجهاز الهضمي.
وأوضح الحساب: "أطفالنا المصابين بالنزيف المزمن -الهيموفيليا- محتاجين مساعدتك وتبرعك بالبلازما علشان يحميهم من مضاعفات المرض".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان