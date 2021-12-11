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الصحة: التبرع ببلازما الدم يساعد أطفال الهيموفيليا

08:00 ص السبت 11 ديسمبر 2021
الصحة: التبرع ببلازما الدم يساعد أطفال الهيموفيليا

التبرع ببلازما الدم

​قال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التبرع ببلازما الدم يساعد الأطفال المصابين بالهيموفيليا.

وأضاف حساب الصحة، أن بلازما الدم تساعد أطفال الهيموفيليا في 3 أوجه:

- النزيف داخل الأنسجة.
- تلف المفاصل الناتج عنه إعاقات.
- نزيف المخ والجهاز الهضمي.

وأوضح الحساب: "أطفالنا المصابين بالنزيف المزمن -الهيموفيليا- محتاجين مساعدتك وتبرعك بالبلازما علشان يحميهم من مضاعفات المرض".​

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بلازما الدم الهيموفيليا وزارة الصحة

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