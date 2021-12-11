الصحة: التبرع ببلازما الدم يساعد أطفال الهيموفيليا

​قال الحساب الرسمي لوزارة الصحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن التبرع ببلازما الدم يساعد الأطفال المصابين بالهيموفيليا.

وأضاف حساب الصحة، أن بلازما الدم تساعد أطفال الهيموفيليا في 3 أوجه:

- النزيف داخل الأنسجة.

- تلف المفاصل الناتج عنه إعاقات.

- نزيف المخ والجهاز الهضمي.

وأوضح الحساب: "أطفالنا المصابين بالنزيف المزمن -الهيموفيليا- محتاجين مساعدتك وتبرعك بالبلازما علشان يحميهم من مضاعفات المرض".​