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​​رئيس الحجر الزراعي يعلن موعد تطبيق منظومة التكويد لموسم الموالح

05:00 ص السبت 11 ديسمبر 2021
​​رئيس الحجر الزراعي يعلن موعد تطبيق منظومة التكويد لموسم الموالح

الدكتور أحمد العطار

كتب- أحمد مسعد:

كشف الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قرب انتهاء تطبيق منظومة التكويد في مزارع الموالح والفرولة، مشيرًا إلى أنه تم تكويد ما يقرب من 80% من هذه المزارع.

وقال العطار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن الموسم الموالح بدء أول ديسمبر، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد بشكل أساسي على عوائد صادرات الموالح.

وأضاف رئيس الحجر الزراعي، أن مصر تتصدر عرش تصدير الموالح في العالم وتحديدًا البرتقال، مشيرًا إلى أن مصر كانت تحتل المركز الثالث عالميًا وحاليًا تحتل المركز الأول في العالم.

وأشار إلى أن منظومة التكويد ستضاعف الصادرات الزراعية المصرية كما تضمن ممارسات زراعية صحيحة.

وبلغ إجمالي الصادرات المصرية عام 2020 ‏‏نحو 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار، أو ما يعادل 33 مليار جنيه.​

الحجر الزراعي وزارة الزراعة منظومة التكويد موسم الموالح

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