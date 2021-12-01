العمرة والطيران.. 10 معلومات عن السفر واللقاحات والموعد

كتب يوسف عفيفي:

بدأت المملكة العربية السعودية، في تمام الساعة الواحدة صباح الأربعاء 1 ديسمبر، في استقبال أولى الرحلات من الدول المسموح لها بالقدوم المباشر إلى أراضيها دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها.

وتطبق المملكة، الحجر الصحي المؤسسي لمدة 5 و 3 أيام، وذلك اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح غد الأربعاء 1 ديسمبر 2021.

وشمل القرار السعودي، فتح باب رحلات العمرة، أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها ومن ضمنها مصر اعتبار من التاريخ المذكور أعلاه.

ويرصد "مصراوي" 10 معلومات مهمة بالروابط لقرار فتح الطيران المباشر لمصر، وباب العمرة، وذلك على النحو التالي:​

فتح الطيران:

السعودية تعلن فتح الطيران المباشر إلى مصر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، السماح بالقدوم المباشر إلى المملكة من (6) دول دون الحاجة إلى قضاء (14) يومًا خارجها مع تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة (5) أيام، وذلك اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

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مؤتمر إعلان فتح العمرة:

وكيل الحج السعودي لمصراوي: مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل العمرة للمصريين

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، أن وزارة الحج السعودية تعقد مؤتمراً صحفياً، غدًا الأحد، لإعلان تفاصيل العمرة.

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موعد فتح العمرة:

للراغبين في زيارة البيت الحرام.. تعرف على موعد فتح العمرة للمصريين (خاص)

كشف المهندس هشام سعيد وكيل وزارة الحج والعمرة السعودية المساعد لخدمات الحجاج والمعتمرين، موعد تشغيل رحلات العمرة من مصر وفتح الباب أمام المصريين من جديد.

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فتح العمرة:

تأكيداً لمصراوي.. فتح رحلات العمرة للمصريين هذا الموعد

عقدت المملكة العربية السعودية، مؤتمراً صحفياً، لإعلان تفاصيل إصدار تأشيرات العمرة والدخول للمملكة، من جانب الراغبين في أداء العمرة من كافة الدول المسموح لها بالسفر المباشر إلى المملكة، ومن ضمنها مصر.

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شروط العمرة:

تعرف على شروط العمرة بعد فتح الباب للمصريين

أعلنت المملكة العربية السعودية، تفاصيل اشتراطات قدوم المعتمرين من خارج السعودية لأداء العمرة، عقب فتح الطيران المباشر لمصر ورحلات العمرة أمام المصريين.

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أسعار العمرة المتوقعة

تبدأ من 18 ألف جنيه.. شركات السياحة تعلن أسعار العمرة المتوقعة

يتوقع بعض أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" ارتفاع أسعار رحلات العمرة، بعد إعلان فتح الطيران المباشر لمصر، والسماح بتشغيل العمرة.

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اللقاحات المعتمدة بالسعودية:

للحصول على تأشيرة العمرة.. هذه اللقاحات معتمدة في السعودية بعد فتح الطيران

أعلنت المملكة العربية السعودية، فتح باب العمرة أمام الدول المسموح بالقدوم المباشر إلى أراضيها وشملت مصر.

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فئات مستفيدة من فتح الطيران:

بعد فتح الطيران لمصر.. تعرف على الفئات المستفيدة من قرار السعودية

كشف الملحق العمالي أحمد رجائي، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، التابع لوزارة القوى العاملة، عن الفئات المستفيدة من قرار السعودية، بفتح الطيران المباشر إلى مصر، اعتباراً من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء الموافق 01 / 12 / 2021م.

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أسعار فنادق الحجر المؤسسي:

بعد فتح الطيران المباشر.. ما أسعار الفنادق السعودية الخاصة بالحجر المؤسسي؟ رابط الحجز

أعلنت شركة مصر للطيران، عبر مكاتبها بالمملكة العربية السعودية، أسعار حجز باقات الحجر الصحي بفنادق السعودية، على أن يكون الحجز بالكريديت كارد.

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أسباب ارتفاع أسعار العمرة:

يتوقع بعض أصحاب شركات السياحة المصرية العاملة في "الحج والعمرة" ارتفاع أسعار رحلات العمرة، بعد إعلان فتح الطيران المباشر لمصر، والسماح بتشغيل العمرة.

ويرصد "مصراوي" الأسباب على النحو التالي:

1- تقليل كثافة النقل والإقامة فى الفنادق.

2- التأمين الطبي المصري والسعودي.

3- رسوم ومصروفات بوابة العمرة المصرية.

4- التأمين المالي الخاص بوزارة السياحة والآثار.

5- رسوم خطاب ضمان.

6- زيادة أسعار تذاكر الطيران على كافة الخطوط الجوية.

7- زيادة معظم الخدمات بنسبة لا تقل عن 15%.

8- التأمين على أموال المعتمر.

9- رسوم تحليل فيروس كورونا.

10- زيادة التباعد الاجتماعي في السكن بالفنادق والنقل.