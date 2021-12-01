لمواجهة المشكلات الاجتماعية.. برلماني يتقدم بمشروع قانون لتعديل الخدمة العامة للشباب

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل قانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية، وذلك تنفيذًا لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

وقال "موسى" لمصراوي، إن مشروع القانون يهدف لخدمة وطنية في المقام الأول حيث يساهم الشباب في مواجهة المشكلات والمتغيرات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن مصر حاليًا بقيادة الرئيس السيسي تعمل على استغلال طاقة الشباب في مواجهة مشكلات المجتمع وتحقيق الوعي للمواطنين.

وتابع: "مصر تمتلك من الشباب المؤهل الذي يستطيع أن يكون شخصًا فاعلا في مجتمعه".

وينشر مصراوي مشروع القانون والمذكرة الإيضاحية له، وهي كما يلي: