الجيزة: غلق جزئي للكوبري المعدني لمدة 3 أيام في هذا الموعد - فيديو

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني، من النزلة المؤدية لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدءاً من الساعة 12 صباح يوم الجمعة الموافق 3/12/2021 حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021.

وبحسب بيان اليوم، أن الأعمال ستكون على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

يأتي ذلك استكمالا لأعمال صيانة ورفع كفاءه طبقة الايبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة كلا من رئيس حي جنوب الجيزة ومدير مديرية الطرق بالمتابعة الميدانية للأعمال واتخاذ اللازم نحو سرعة إنجازها بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركه المرورية.