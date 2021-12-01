"الأزهر للفتوى": التراحم السبيل الأول للقضاء على العنف الأسري

كتب- محمود مصطفى:

أكد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال لقاءات ضمن القافلة التثقيفية والتوعوية التي نظمها المركز مع الشباب والعائلات في مقرات الأندية الشبابية في محافظة الإسماعيلية، أهمية سيادة الاحترام والتراحم والتعاون بين جميع أفراد الأسرة في كافة التعاملات، وضرورة تحكيم العقل والحكمة في علاج المشكلات الأسرية، فضلًا على أهمية الترابط الأسري ودوره في بناء مجتمع واعٍ مستقر.

وأوضح المشاركون، في جوابهم على استفسارات الجمهور ضمن قافلة الأزهر التي تم تنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة؛ في إطار برنامَجها "العنف الأسري وخطره على المجتمع" - أن مساعدة الزوج لزوجته في الأعمال المنزلية أمر حسن مستحب كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته وهو بهذا يضرب المثل في التيسير على أهل البيت وتقدير ما يقمن به من جهد، كما يؤكد روح التعاون التي يجب أن تسود جو الأسرة.

وتنطلق حملة "العنف الأسري وخطره على المجتمع" في إطار احتفالات اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، والمبادرة العالمية «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة»، التي أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، بهدف مناهضة جميع أشكال العنف الموجه ضد النساء والفتيات حول العالم، ومن أجل استعادة القيم الأسرية، ونشر الوعي الديني والمجتمعي، والتصدي للظواهر المجتمعية السلبية.