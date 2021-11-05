Masrawy logo white

ضبط وإزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني لمحلات في حدائق الأهرام (فيديو)

06:51 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
ضبط وإزالة مخالفات تحويل الوحدات من الغرض السكني لمحلات في حدائق الأهرام (فيديو)

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

(مصراوي):

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتكثيف حملات الرصد للأعمال المخالفة للقانون وإيقافها في الحال وتفعيل القانون، ضبط قطاع هضبة الأهرام محلات مخالفة بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم / 291 قطعة ط ، و359 ط، و281 قطعة ز، وعلى الفور تم تكسير الأرضيات وسحب الأبواب والأخشاب ومعدات الإنشاء وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

كما تم أعمال هدم وإزالة كاملة لحوائط روف مخالف بدون ترخيص بالسطح بالعقار الكائن رقم 128 قطعه ب، ومصادرة كافة المعدات ومواد البناء وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وتم مصادرة كافة المضبوطات وإيداعها بمخازن الهضبة، للتصدي بكل حزم لكافة أنواع البناء المخالف والقضاء عليها في المهد وضبط كل مخالف تسول له نفسه ارتكاب المخالفات، لمتابعة توفيق جمال رئيس قطاع هضبة الأهرام.

أحمد راشد حدائق الأهرام الجيزة مخالفات تحويل الوحدات

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا