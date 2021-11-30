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رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بمطار القاهرة

09:28 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
رئيس الوزراء يستقبل رئيس الحكومة الإسبانية بمطار القاهرة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب - محمد غايات:

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمطار القاهرة الدولي، "بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مصطفي مدبولي و"بيدرو سانشيز"، خلال الزيارة، اجتماع منتدى رجال الأعمال المصري الإسباني، فضلا عن جلسة المباحثات الموسعة بحضور الوفد الرسمي لكلا البلدين.

كما سيتم خلال الزيارة توقيع عدد من مذكرات التفاهم، وبروتوكولات التعاون، في المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء مطار القاهرة الدولي الحكومة الإسبانية

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