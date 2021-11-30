التطبيق غدًا.. هل تمنع "الطيران" دخول المسافرين غير المُلقحين إلى المطارات؟

كتب- محمد عبيد:

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إن الوزارة ستبدأ غدًا الأربعاء، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021، بشأن حظر دخول المواطنين للمقار الحكومية إلا بعد الحصول على لقاح كورونا أو تقديم pcr.

وأضافت المصادر، أن الوزارة ملتزمة بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بمنع دخول أي موظف لم يحصل على لقاحات كورونا من الدخول إلى كافة المباني والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني، إلا من خلال إبراز شهادة تطعيمات كورونا أو تقديم PCR كل 3 أيام يثبت سلبية مسحة التحليل الإصابة.

وأشارت المصادر، إلى أنه فيما يخص المطارات، فلن يتم منع أي مواطن لم يتلق لقاحات فيروس كورونا من السفر على متن الطائرات، مع بدء تطبيق قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة أن تطبيق إجراءات سفر المواطنين تتعلق بالإجراءات الصحية المطلوبة لكل دولة، وليس بالإجراءات الصحية المطلوبة في مصر بالداخل، هناك دول تشترط وجود تحليل PCR وأخرى تشترط تلقي لقاحات كورونا وغيرها.

وأوضحت المصادر، إلى أن إجراءات السفر الداخلية في مصر سيتم تطبيقها على المواطنين القادمين من الخارج، وليس على مسافري الخارج.

يأتي ذلك تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر في وقت سابق، بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد.

كانت الحكومة بدأت منذ الاثنين 15 نوفمبر قرار رئيس الوزراء بمنع دخول الموظفين إلى مقار عملهم إلا بعد تلقي لقاح فيروس كورونا.

وتضمن القرار عدم السماح بدخول العاملين لمقار عملهم إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا، وإثبات ذلك من خلال مستند رسمي، وفي حالة عدم تلقي اللقاح لأي أسباب يلتزم الموظف بتقديم تحليل (pcr) كل 3 أيام.