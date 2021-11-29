كورونا في شرق المتوسط.. مصر الثانية في الوفيات والرابعة في الإصابات أمس

كتب- محمد نصار:

أعلنت منظمة الصحة العالمية التحديث اليومي لوضع جائحة كورونا في إقليم شرق المتوسط حتى أمس الأحد الموافق 29 نوفمبر 2021.

واحتلت مصر بحسب تقرير المنظمة المركز الرابع في معدل الإصابات الجديدة في الإقليم وهو نفس المركز الذي حققته السبت الماضي، حيث سجلت 951 إصابة أمس الأحد مقارنة بـ 931 إصابة السبت.

وفيما يتعلق بعدد حالات الوفاة الجديدة في مصر بلغت أمس الأحد 42 حالة لتحتل المركز الثاني، وهو نفس المركز الذي حققته السبت الماضي لكن بعدد حالات وفاة بلغ 68.

وجاء التقرير الإجمالي والذي يبين تفاصيل الوضع الوبائي للفيروس من حيث الإصابات والوفيات اليومية الجديدة وإجمالي الوفيات والإصابات منذ بداية الجائحة، على النحو التالي:

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