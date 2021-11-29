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وكيل أول "النواب": وزير التعليم العالي سيحضر مناقشة قانون الجامعات الخاصة والأهلية

01:36 م الإثنين 29 نوفمبر 2021
وكيل أول "النواب": وزير التعليم العالي سيحضر مناقشة قانون الجامعات الخاصة والأهلية

المستشار أحمد سعد الدين

كتب- مصراوي:

كشف المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، سيكون حاضرًا خلال مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، والذي وافق عليه المجلس أمس من حيث المبدأ.

وكان أحد أعضاء مجلس النواب تساءل، اليوم الإثنين، عن عدم حضور وزير الاتصالات خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ويحتل مشروع القانون المقدم من الحكومة أهمية حيوية في إطار تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

ويستهدف مشروع القانون، حسب التقرير البرلماني للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعزيز استخدام الهيئة العامة للرقابة المالية باعتبارها الجهة الرقابية على الجهات التي تزاول الأنشطة المالية غير المصرفية للتكنولوجيا الحديثة والمبتكرة؛ بهدف تيسير قيامها بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها في ما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

أحمد سعد الدين وزير التعليم العالي قانون الجامعات الخاصة والأهلية خالد عبد الغفار

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