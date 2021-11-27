حجز فندق ومسحة كورونا.. 4 شروط لدخول السعودية لأداء العمرة

كتب- يوسف عفيفي:

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، إن وزارة الداخلية السعودية، أعلنت السماح بالقدوم المباشر من جميع الدول لمن تلقى جرعة واحدة من لقاح كورونا داخل المملكة مع حجر صحي مؤسسي لمدة (3) أيام، على أن يسري هذا القرار إعتباراً من الساعة الواحدة من صباح يوم السبت 29 ربيع الآخر 1443 الموافق 4 ديسمبر 2021، مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة.

وعرض حنفي لـ"مصراوي" شروط القدوم إلى المملكة على النحو التالي:

1- إجراء حجز في أحد الفنادق المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية لمدة (3) أيام لقضاء فترة الحجر الصحي المؤسسي.

2- التسجيل على منصة (قدوم) الإلكترونية قبل السفر.

3- مسحة (pcr) قبل السفر بـ(72) ساعة.

4- مسحة (pcr) في اليوم الثالث من الحجر الصحي.

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