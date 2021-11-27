مع انطلاق حملة "كوني".. نائبات لمصراوي: استراتيجية تشريعية لتحصين المرأة ضد العنف

كتب- مصراوي:

أطلق المجلس القومي للمرأة، منذ أيام قليلة، حملة الـ16 يومًا بشأن أنشطة مناهضة العنف ضد المرأة، والتي يحتفل بها العالم كل عام في الفترة من 25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، حتى 10 ديسمبر الذي يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان؛ مما عزز من التحركات التي تقوم بها بعض النائبات بمجلس النواب ضد المعسكر الآخر الرجال؛ خصوصًا في مسألة الزواج والطلاق.

ويطلق المجلس القومي للمرأة هذه الحملة للعام السادس على التوالي لمشاركة العالم جهوده وأنشطته لمواجهة هذه المشكلة العالمية الخطيرة، بينما أطلق الحملة العام الجاري تحت شعار "كوني".

وقالت النائبة سحر القاضي عضو مجلس النواب، إن الحملة تمثل استراتيجية واضحة من قِبل المجلس القومي للمرأة إزاء وقف العنف ضد المرأة ومحاسبة مَن يقوم بذلك.

وأضافت القاضي، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، أن المجلس القومي للمرأة يقوم بدور حيوي خلال هذه الفترة، مشيرةً إلى أنها تتابع مع المجلس وفروعه المختلفة الحملات التي يقوم بها وطرق تنفيذها.

وأشارت القاضي إلى أنها تقوم بالتشاور مع نائبات في مجلس النواب بشأن تجهيز مجموعة من التشريعات من أجل تحصين المرأة ضد أي عنف أو غيره من المشكلات التي تتعرض إلها، موضحة أن هناك حراكًا برلمانيًّ حاليًّا بشأن حماية حقوق المرأة سواء في الزواج أو الطلاق والمشكلات الاجتماعية.

ونوهت النائبة بأن المرأة المصرية حاليًّا تعيش أزهى عصورها وحريصة على أن تكون عند حسن ظن القيادة التي أعطتها الثقة، مطالبةً الجميع بالعمل من أجل تحقيق أكبر قدر من الحفاظ على حقوق المرأة.

وأشادت النائبة عزة حسين عضو مجلس النواب، من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة، مشيرةً إلى أن المرأة أصبحت حاليًّا في بؤرة اهتمام كل الجهات المصرية؛ لأنه توجه رئاسي من قِبل الرئيس السيسي.

وقالت عزة، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، إن المرحلة المقبلة ستكون المرأة المصرية حاضرة بقوة، وهذا هو الموجود حاليًّا أيضًا، على جدول أعمال مجلس النواب، موضحةً أنها ستقوم بمشاركة عدد من النائبات في التحضير لمشروعات قوانين تهدف إلى حماية المرأة وحقوقها.

وأضافت النائبة أن هناك مجموعة من مشروعات القوانين على أولويات أجندتها التشريعية؛ مثل قانون تجريم زواج القاصرات وكذلك التنمر وغيرها من القوانين التي تمثل خط دفاع عن حقوق المرأة التي تعيش حاليًّا أفضل عصورها.

ولفتت عزة إلى أن الحملة التي أطلقها مجلس القومي للمرأة هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة؛ لأن هناك اهتمامًا بالعنف ضد المرأة بشكل عام والمرأة من أصحاب الهمم بشكل خاص، مؤكدةً دعمها الكامل لهذه الحملة الهادفة إلى التوعية بضرورة وقف العنف ضد المرأة والمساندة للمرأة في كل القطاعات.

وأكدت عضو مجلس النواب عن محافظة قنا النائبة نجلاء باخوم، أن المجلس القومي للمرأة منتشر في كل المدن والمراكز ويقوم بدور حيوي ومهم للغاية، ويعمل على التوعية بالمخاطر التي تتعرض إليها المرأة المصرية.

وقالت باخوم، في تصريح أدلت به إلى "مصراوي"، إن الحملة التي أطلقها المجلس القومي للمرأة تتواكب مع تحركات برلمانية من أجل إصدار قوانين تحمي المرأة في عدد من المشكلات الاجتماعية، مشيرة إلى أن خلال المرحلة المقبلة سيكون للمرأة النصيب الأسد من التشريعات البرلمانية وربما أيضًا طلبات الإحاطة والاقتراحات.

وأضافت النائبة أن الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة للتوعية بمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك من خلال الرسائل التوعوية الخاصة، مشددةً على أن القضاء على العنف ضد المرأة يتطلب جهودًا شعبية وبرلمانية وتنفيذية وهو ما يتم حاليًّا بين كل القطاعات.

ولفتت باخوم إلى أن الندوات واللقاءات وورش العمل حول "مناهضة العنف ضد المرأة بأشكاله كافة" تمثل أداة من أدوات القضاء على هذه الظاهرة، مطالبًا بأن يشارك رجال من المجتمع بمثل هذه الحملات يؤكدون أن العنف مرفوض بكل أشكاله وأنواعه.

جدير بالذكر أن حملة الـ16 يومًا من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعي وخلق رأي عام مساند في كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية ودعوة المجتمع المحلي والدولي للسعي نحو إيجاد حلول جذرية لها.

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