حدث ليلاً| حظر الطيران لجنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا الجديد.. والخطيب رئيسًا للنادي الأهلي

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

مجلس الوزراء: قرارات عاجلة من لجنة إدارة أزمة كورونا بشأن المتحور الجديد

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، قررت إيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية عصر اليوم الجمعة، بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذى أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

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65 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 294903 حتى اليوم.

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الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 6 أيام والظاهرة المسيطرة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الأسبوع المقبل يشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلاً على كافة الأنحاء.

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الداخلية تكشف تفاصيل اصطدام مقطورة بأتوبيس في مطروح

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات اصطدام اتوبيس ومقطورة وإصابة عدد من الركاب

كانت الأجهزة الأمنية بمطروح بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل بمقطورة بطريق (مطروح/الإسكندرية) الساحلى- بدائرة القسم، ووجود مصابين.

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المفتي: لم نجد قيام الصحابة بهدم الآثار.. وتأشيرة دخول السائحين عهد أمان

قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية،"إن الآثار وسيلة لدراسة تاريخ الأمم السابقة التي ملأت جنبات الأرض علمًا وصناعة وعمرانًا، وقد لجئوا إلى تسجيل تاريخهم اجتماعيًّا وسياسيًّا وحربيًّا نقوشًا ورسومًا ونحتًا على الحجارة، وكانت دراسة تاريخ أولئك السابقين والتعرف على ما وصلوا إليه من علوم وفنون أمرًا يدفع الإنسانية إلى المزيد من التقدم العلمي والحضاري النافع".

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خالد عبد الغفار: استبعد إصابة المواطنة البلجيكية بمتحور كورونا الجديد من مصر

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، إن وزارة الصحة وجهت برفع درجة الاستعدادات القصوى بالحجر الصحي في جميع المنافذ الجوية والبرية والبحرية لمصر، مع رفع مستوى التحقق من خلو القادمين للبلاد من أية إصابات محتملة، خصوصا بالمتحور الجديد.

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رسميًا.. الخطيب رئيسًا للأهلي.. وفوز قائمته بالكامل

فاز محمود الخطيب أسطورة الأهلي السابق، على مقعد رئاسة القلعة الحمراء لفترة جديدة تبدأ من 2021 وحتى 2025.

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بسبب متحور كورونا الجديد.. أول تحرك من مصر للطيران بشأن رحلات جنوب أفريقيا

أعلنت شركة مصر للطيران توقف رحلاتها من وإلى جنوب أفريقيا اعتبارًا من السبت الموافق 27 نوفمبر، في ضوء قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا بإيقاف الطيران المباشر من وإلى جنوب أفريقيا، على خلفية ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشأن المتحور الجديد لفيروس كورونا، والذي أطلق عليه "أوميكرون"، واعتبرت هذا المتحور من الضروري أخذ الإجراءات الاحتياطية تجاهه.

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ضبط موظفين زورا خطابات تعيين 70 شخصًا بإدارة بنها التعليمية

ضبطت الأجهزة الرقابية في القليوبية، موظفين في التوجيه المالي والإداري، بإدارة بنها التعليمية، زورا خطابات تعيين 70 شخصًا لتعينهم في بعض المدارس بطريقة غير قانونية مقابل الاستيلاء على 650 ألف جنيه، وجرى إحالتهما لنيابة بنها التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.

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عمرو أديب عن متحور كورونا الجديد: أصاب العالم بحالة من الإحباط

قال الإعلامي عمرو أديب، إن متحور فيروس كورونا أصاب العالم بحالة من الإحباط، وهناك حالة من حالات الترقب الشديد المشوب بالحذر من تسارع وتيرة انتشاره عالميًا.

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سفير مصر بألمانيا: وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتماماً باحتفال افتتاح طريق الكباش

أكد السفير المصري في ألمانيا خالد جلال، أن وسائل الإعلام الدولية أبدت اهتماماً كبيراً بالاحتفال المهيب أمس بافتتاح طريق الكباش في الأقصر.

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بعد ساعات من زفافه.. انتحار "عريس البدرشين" في ظروف غامضة

شهد مركز البدرشين جنوب الجيزة واقعة انتحار تنخلع لها القلوب. تخلص شاب من حياته بعد ساعات من زفافه. في ظروف غامضة.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب داخل مسكنه بقرية أبو رجوان قبلي.

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رئيس الجزائر: القمة العربية ستكون جامعة ويرحب بحضور سوريا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أن القمة العربية المقرر أن تستضيفها بلاده العام المقبل، ستكون جامعة وشاملة ولن تكرس التفرقة العربية.

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الصحة العالمية تشيد بسرعة جنوب إفريقيا في الإبلاغ عن السلالة المتحورة من كورونا

أشادت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة ، بمسؤولي الصحة في جنوب إفريقيا للإبلاغ السريع عن اكتشاف السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ، وهو قرار قوبل بسرعة بحظر للسفر من المملكة المتحدة وألمانيا ودول أخرى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء .

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بايدن يرجح التحدث مع بوتين ونظيره الأوكراني بشأن "التوتر الحدودي" بين موسكو وكييف

رجح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التحدث مع الرئيسين الروسي والأوكراني، فلاديمير بوتين، وفلاديمير زيلنسكي، بشأن "التوتر الحدودي" بين موسكو وكييف.

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متحور كورونا الجديد.. المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض يؤكد خطورة "أوميكرون"

قال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، إن البيانات الأولية تظهر أن السلالة "أوميكرون" المتحورة من فيروس كورونا هي "السلالة الأكثر تحولًا التي يتم اكتشافها بأعداد كبيرة خلال تفشي الوباء حتى الآن، الأمر الذي يثير مخاوف جادة من أنها قد تقلص فعالية اللقاحات ويزيد خطر الإصابة مجددا".

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متحور كورونا الجديد.. تفاصيل 24 ساعة رعب عاشها العالم بسبب "أوميكرون"

في 24 ساعة ضربت أخبار المتحور الجديد لفيروس كورونا "بي ون ون 529" العالم، ليدخل في لحظات رعب جديدة. المتحور أطلق عليه في البداية "بتسوانا" لكونه ظهر في دولة بتسوانا، قبل أن يظهر مرة أخرى في جنوب أفريقيا. أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية "أوميكرون" وقالت في اجتماع طارئ إنه حقق قفزة كبيرة في التطور "أكثر بكثير من التي توقعناها".

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متحور كورونا الجديد.. بايدن يحظر استقبال مواطني جنوب إفريقيا و7 دول إفريقية أخرى

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، فرض قيود على السفر إلى بلاده من مواطني جنوب إفريقيا وسبع دول إفريقية أخرى اعتبارا من يوم الإثنين المقبل، 29 نوفمبر الجاري، في إطار جهود الحد من انتشار المتحور "أوميكرون" الفيروسي من كورونا.

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