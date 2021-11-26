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ودورات توعية لأ​ولياء الأمور.. برلمانية تطلق مبادرة لعلاج صعوبة النطق لدى الأطفال بالمجان

04:32 م الجمعة 26 نوفمبر 2021
ودورات توعية لأ​ولياء الأمور.. برلمانية تطلق مبادرة لعلاج صعوبة النطق لدى الأطفال بالمجان

مرثا محروس

مصراوي

أطلقت مرثا محروس وكيل لجنة اتصالات بمجلس النواب، مبادرة بعنوان "أولادنا مستقبلنا".

وقالت في بيان لها، الجمعة، إن أولادنا هم مستقبلنا، وتحدياتهم مسئولية مشتركة لنا جميعا، لذلك تم الإعلان عن مبادرة" أولادنا مستقبلنا " لعلاج الأطفال ممن يعانون من( صعوبات التعلم - التلعثم - اللدغات) من سن ٦ سنوات وحتى ١٢ سنة عاما بالمجان، وعقد دورات توعوية لأولياء الأمور للتعامل الأمثل مع أبنائهم.

وأضافت أن ذلك سيتم على أيدي متخصصين في تعديل السلوك، داعية الراغبين في الاشتراك في المبادرة، التسجيل عبر اللينك "اضغط هنا"، على أن يتم التواصل معهم لتحديد موعد الجلسات.

مرثا محروس مجلس النواب مبادرة أولادنا مستقبلنا صعوبة النطق

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