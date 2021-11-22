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قريبًا.. انطلاق "حياة جديدة" مع الإعلامية هند جاد على شاشة الحياة

03:30 ص الإثنين 22 نوفمبر 2021
قريبًا.. انطلاق "حياة جديدة" مع الإعلامية هند جاد على شاشة الحياة

الإعلامية هند جاد

​​​كتب- مينا غالي:

تعود الإعلامية هند جاد إلى الشاشة بعد غياب، لتقديم برنامجًا جديدًا بعنوان "حياة جديدة" على شاشة "الحياة"، ومن المقرر انطلاق أولى حلقاته قريبًا.

ويرصد البرنامج ويتابع من كل مكان تفاصيل المشروعات القومية من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة والعشوائية، والطرق والكباري، والإنفاق والمبادرة الرئاسية حياة كريمة وغيرها من المبادرات الرئاسية العظيمة التي تتم بدعم من صندوق تحيا مصر.

والجدير بالذكر أن هند جاد قدمت في وقت سابق على قناة الحياة من تعاقدها عام 2016 برنامج "عين على البرلمان" و"الحياة الآن" و"الحياة في مصر"، ومذيعة بالراديو "9090"، وتقدم فيه برنامج "حالة جديدة" حلقة أسبوعية كل يوم اثنين، وهي في الأساس ابنة التليفزيون المصري.

هند جاد برنامج حياة جديدة شاشة الحياة

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