رئيس الوزراء يستعرض مخطط مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

كتب- محمد سامي:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، مشروع تطوير وتحديث البنية الحيوانية والنباتية والأثرية والترفيهية لحديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة، بحضور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ولمهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، والمهندس ماجد السرتي، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاح الحربي للمشروعات، ومسئولي الجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء تطلع الحكومة إلى إعادة إحياء كافة الحدائق وتعزيز دورها كمناطق مفتوحة ومساحات خضراء داخل المدن تعد متنفسًا للمواطنين، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على تطوير الأصول المملوكة للدولة من حدائق ومتنزهات في نطاق القاهرة الكبرى.

ووجه مدبولي بأهمية أن يتم الحرص على الحفاظ على المسطحات الخضراء، خلال تنفيذ أعمال التطوير، مكلفًا بصياغة التصور النهائي وتفاصيل التمويل والعائد لهذا المشروع والعرض على مجلس الوزراء، مع إعداد مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ هذا المشروع بين الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الإجتماع شهد استعراض التصور المبدئي لمشروع تطوير حديقة الحيوان بالجيزة، والذي يستهدف تحويل حديقة الحيوان بالجيزة إلى حديقة رائدة من نوعها في المنطقة، من خلال إعادة تطوير وتحديث الحديقة بشكل كلي، وترميم وإعادة توظيف المباني ذات الأهمية الأثرية والتاريخية، مع تقديم أنواع جديدة ومثيرة من الحيوانات وتدريب وتطوير الموظفين ذوي الكفاءات العالية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رؤية التطوير تستهدف عودة حديقة الحيوان بالجيزة لتقديم تجربة ترفيهية عالمية المستوى تليق باسم مصر وبما يحقق أيضًا الحفاظ على القيمة الفنية والأثرية للحديقة، لاسيما في ظل اعتبار هذه الحديقة تحديدًا جزء من موروثنا الترفيهي على مدار أجيال، إلى جانب ما تتمتع به من قيمة أثرية وتاريخية، حيث تعد أول حديقة حيوان في الشرق الأوسط، والتي أقيمت عام 1891، كما أنها ثالث أقدم حديقة حيوان في العالم، بعد حديقتي حيوان برلين ولندن، وكانت تنافسهما في ندرة الحيوانات وأعدادها.

وأشار السفير نادر سعد إلى أن تطوير حديقة الحيوان بالجيزة يرتكز على محاور تبدأ بتحديث المناخات الحاضنة للحيوانات وتوفير بيئة طبية بيطرية عالية المستوى، ووحدة زراعية متخصصة للإشراف على الزراعات في الحديقة، إلى جانب تطوير البنية التحتية والإنشاءات داخل حديقة الحيوان، وخاصة أماكن سكن الحيوانات، بالإضافة إلى تنفيذ مسارات وطرق وأماكن ترفيهية ومطاعم وفندق لضمان تجربة ترفيهية متكاملة.