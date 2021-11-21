التموين: توفير مخزون استراتيجي من السلع والدقيق المدعم في المحافظات
كتب- محمد سامي:
تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية مع مديري مديريات التموين بالمحافظات التي تعرضت للأمطار أمس عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين، وشدد الوزير على مديري المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميداني على كل الأنشطة التموينية في بتلك المحافظات، كما تابع مع رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن وطالب رئيسي الشركتين بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط الأمطار.
وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون وزير التموين، أن وزير التموين تلقى تقريرًا من مديري المديريات بالمحافظات التي تعرضت للأمطار أمس أفاد بأن المخابز بها عملت بكامل طاقتها دون توقف وأتاحت كل احتياجات المواطنين من الخبز المدعم، مشيرًا إلى أن توجيهات الوزير كانت بتوفير احتياطي استراتيجي من الدقيق في المخابز والذي ساهم في عدم وجود أي أزمات بالمحافظات.
كما أكد متحدث الوزارة أن الوزير تلقى تقريرًا من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) يفيد بوجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر، ووصول نسب صرف السلع التموينية في الشهر الجاري إلى 90%.
وأضاف كمال أن وزير التموين شدد على مديريات التموين ورئيسي شركتي الجملة بالاستمرار في متابعة توافر السلع للمواطنين وتشديد الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان