التموين: توفير مخزون استراتيجي من السلع‏ والدقيق المدعم في المحافظات ‏ ‏

كتب- محمد سامي:

تابع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية مع مديري مديريات التموين بالمحافظات التي تعرضت ‏للأمطار أمس عمل المخابز وتوافر الدقيق والخبز للمواطنين، وشدد ‏الوزير على مديري المديريات بالمتابعة الفورية والمرور الميداني على كل الأنشطة التموينية في بتلك المحافظات، كما تابع مع رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) ‏المخزون الاستراتيجي من السلع بمحافظات الجمهورية بمخازن ‏الشركتين التي تصل إلى 1500 مخزن وطالب رئيسي الشركتين ‏بضرورة الضخ والإمداد بالسلع باستمرار إلى المحافظات المعرضة لسقوط ‏الأمطار.

وأوضح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ‏ومعاون وزير التموين، أن وزير ‏التموين تلقى تقريرًا من مديري المديريات ‏بالمحافظات التي تعرضت للأمطار أمس أفاد بأن المخابز بها عملت ‏بكامل طاقتها دون توقف وأتاحت كل احتياجات المواطنين من الخبز ‏المدعم، مشيرًا إلى أن توجيهات الوزير كانت بتوفير احتياطي استراتيجي من الدقيق في المخابز والذي ‏ساهم في عدم وجود أي أزمات بالمحافظات.

كما أكد ‏متحدث الوزارة أن الوزير تلقى ‏تقريرًا من رئيسي شركتي الجملة (العامة – المصرية) يفيد بوجود ‏مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الشركتين يتعدى الثلاثة أشهر، ووصول نسب صرف السلع التموينية في الشهر الجاري إلى ‏‏90%.

وأضاف كمال أن وزير ‏التموين شدد على مديريات التموين ورئيسي ‏شركتي الجملة بالاستمرار في متابعة توافر السلع للمواطنين وتشديد ‏الرقابة على المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية.

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