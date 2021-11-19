"اتخذوا اللازم".. التنبؤ بالفيضان يعلن خريطة الأمطار: غزيرة بهذه المحافظات

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كتب-أحمد مسعد:

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري، حالة التنبؤ بالأمطار خلال الفترة من١٩ وحتى الـ ٢١ نوفمبر، والتي جاءت على النحو التالي:

الجمعة ١٩ نوفمبر

من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء.

السبت ٢٠ نوفمبر

من المتوقع سقوط غزيرة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وتقل شدتها كلما اتجهنا نحو محافظات الوجه البحري والقاهرة، وتكون خفيفة على شمال الصعيد.

الأحد ٢١

من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية، وتكون خفيفة علي القاهرة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء.

وشدد المركز على ضرورة توخي الحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب الأضرار التي تنتج عن سقوط الأمطار غزيرة الشدة على السواحل الشمالية.