"بحوث الصحراء": توزيع 150 طن تقاوي شعير بالمجان على مزارعي هذه المحافظة

مصراوي

أكد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء أنه وفقا لتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تم توفير 150 طن شعير صنف "جيزة 126" لتوزيعها على المزارعين بالمجان، وبالتعاون مع الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، مشيرا إلى أنه تم اختيار الصنف لما يتميز به من إنتاجية عالية، كما أنه من السلالات المتحملة للظروف والإجهادات البيئية.

وقال زغلول في بيان له، الجمعة، إن السيد القصير وزير الزراعة كلف مركز بحوث الصحراء بتكثيف جهوده لدعم التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح وتحديث منظومة الزراعة في المحافظة لخدمة أهالي سيناء والمشروعات التنمية بالمنطقة.

وأضاف أنه تم اختيار هذا الصنف لتميزه بالإنتاجية العالية والأقل استهلاكا للمياه وتحملا لظروف الجفاف، والاستفادة بكميات الأمطار التي تسقط على المنطقة خلال موسم زراعة الشعير، بما ينعكس علي توفير المحصول لتغذية الماعز والأغنام في مطروح.

وأوضح رئيس مركز بحوث الصحراء أن ذلك يأتي للاستفادة والاستغلال الأمثل لمياه الأمطار، خاصة مع بدء موسم الأمطار حيث يتم توزيع كميات الشعير بالمجان على مواطني المحافظات الحدودية، بما يحقق الاستقرار لأهالي هذه المناطق وخدمة رؤية الدولة المصرية في التنمية الزراعية المستدامة.

وأشاد زغلول بالتعاون المشترك بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح، والتي ساهمت في توفير كل الإمكانيات لمساعدة المركز لتنفيذ خططه التنموية بالمحافظة.

وقام المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح بتوزيع تقاوي الشعير بالمجان بحضور المهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح وعدد كبير من مزارعي مطروح.

وقال الأمير، إنه بالتنسيق مع مديرية الزراعة بمطروح، تتم متابعة عمليات الزراعة وتقديم الإرشادات الخاصة بتنفيذ الممارسات الزراعية التي تناسب الظروف البيئية بالمحافظة، وتقديم كل الدعم للمزارعين والتواصل المستمر من خلال تنفيذ الحقول الإرشادية.