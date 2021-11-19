حدث ليلاً| الأمير تشارلز يشيد بالرئيس السيسي.. توجيهات لمديري المدارس بشأن طقس السبت

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

أول تعليق من نقيب الفلاحين بشأن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، في أول رد فعل على إعلان وزارة الزراعة زيادة أسعار الأسمدة إلى 4500 جنيه بدلًا من 3290 بزيادة نحو 1210 جنيهات في الطن، إن القرار كان متوقعًا بعد زيادة أسعار الغاز، لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الأسمدة سيزيد الأعباء على المزارعين.

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نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: انخفاض في الأسعار بنسب تصل ل30% نتيجة العروات الشتوية

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن هناك انخفاضا في أسعار الخضروات بنسب تتراوح ما بين 15 و30%، نتيجة زيادة المعروض من العروات الشتوية في الأسواق.

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بينهم 3 أطفال.. إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص ببني سويف

أصيب 10 أشخاص، بينهم 3 أطفال، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الشرقي، في نطاق محافظة بني سويف.

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استقالة رئيسة البرلمان النرويجي من منصبها وسط فضيحة

استقالت رئيسة البرلمان النرويجي إيفا كريستين هانسن، من منصبها اليوم الخميس، في خضم ضجة بشأن شقة تحتفظ بها في العاصمة أوسلو، بتمويل من دافعي الضرائب.

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بايدن "يدرس" مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين دبلوماسيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين "أمر ندرسه".

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أمريكا: عقوبات بحق 6 أفراد وكيان واحد في إيران بسبب التدخل في انتخابات الرئاسة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس فرض عقوبات على ستة أفراد وكيان من إيران، لمحاولة التأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي جرت في عام 2020.

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إيطاليا: قطار يقتل شخصا ويصيب ثلاثة من ذوي الإعاقة

قالت خدمات الطوارئ إن حافلة صغيرة اندفعت إلى مسار سكك حديدية فصدمها قطار في شمال إيطاليا ، مما أسفر عن مقتل أحد الركاب الأربعة الذين كانوا يستقلونها.

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الجيش الفرنسي يعلن "تحييد" 20 إرهابيا في النيجر خلال عملية جوية غير مخطط لها

أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن قوات الجيش تمكنت من "تحييد" نحو 20 إرهابيا في النيجر خلال عملية جوية.

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الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها، قالت فيه إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي السبت والأحد الموافق (20 - 21) نوفمبر 2021.

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مصدر بالتعليم: توجيهات لمديري المدارس للتعامل مع سقوط الأمطار

قال مصدر مسئول في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة وجهت 10 تنبيهات لمديري المدارس والمعلمين والطلاب بسبب الأمطار وحالة الطقس السيئ التي تضرب عددًا من المحافظات كالتالي:

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الأمير تشارلز: استضافة مصر لقمة المناخ القادمة تعكس حرص السيسي على مستقبل أفضل

أعرب الأمير تشارلز، ولي عهد بريطانيا، عن عميق شكره وتقديره لجمهورية مصر العربية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستضافة القمة القادمة للتغيرات المناخية في مصر، بما يعكس مدى حرص الرئيس السيسي على إعادة الحياة الطبيعية لكوكب الأرض وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

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رئيس شعبة البناء: إلغاء رسوم حماية واردات البيلت سيؤدي لتخفيض سعر الحديد 2000 جنيه تدريجيًا

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة البناء في اتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الحديد انخفضت بنسب تتراوح ما بين 400 و500 جنيه نتيجة قرار وزارة الصناعة بإلغاء رسم حماية واردات البيلت للخارج.

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وزير الزراعة: مصر تنتج حوالي 80% من احتياجاتها من اللقاحات البيطرية

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدولة المصرية لديها خبرة كبيرة في إنتاج اللقاحات البيطرية، لافتًا إلى أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالتوسع في اللقاحات البيطرية بقدر الإمكان.

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مجلس الأمن يدين استيلاء الحوثيين المستمر على مبنى سفارة واشنطن بصنعاء

أدان مجلس الأمن الدولي، استيلاء ميلشيات الحوثي المستمر على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، داعيا الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من مبنى السفارة.

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وزير الزراعة: 9 مزارع مصرية في 8 دول إفريقية لإنتاج التقاوي وتحسين الأصناف

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مصر لديها 9 مزارع في 8 دول إفريقية، تستخدم لبناء القدرات من أجل إنتاج قدر من التقاوي وتحسين الأصناف.

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محادثات روسية أفريقية بشأن الملف الليبي

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف محادثات مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، حول الملف الليبي، والوضع بمنطقة الساحل في الصحراء الكبرى.

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