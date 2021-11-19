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استقالة رئيسة البرلمان النرويجي من منصبها وسط فضيحة

12:55 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
استقالة رئيسة البرلمان النرويجي من منصبها وسط فضيحة

البرلمان النرويجي

أوسلو - (د ب أ):

استقالت رئيسة البرلمان النرويجي إيفا كريستين هانسن، من منصبها اليوم الخميس، في خضم ضجة بشأن شقة تحتفظ بها في العاصمة أوسلو، بتمويل من دافعي الضرائب.

وقالت هانسن لمحطة "إن آر كيه" الإذاعية النرويجية إنها تعتقد أنه من غير المقبول بالنسبة للبرلمان أن يكون له رئيسا يخضع للتحقيقات من قبل الشرطة. وأضافت أنها تواصلت مع زعيم الحزب الذي تنتمي إليه، ومع زعيم المجموعة البرلمانية للحزب، لتخطرهما بأنها تعتزم الاستقالة من رئاسة البرلمان.

وتعرضت هانسن، التي تبلغ من العمر 48 عاما، لانتقادات عنيفة عقب كشف النقاب عن أنها ربما تشغل شقة تابعة للبرلمان في أوسلو، بطريقة غير نزيهة.

وتمتلك رئيسة البرلمان وزوجها منزلا بالقرب من أوسلو منذ أعوام. ورغم ذلك، فهي مسجلة في المركز الإداري تومسوي، حيث يسمح بأن يكون لها شقة أو استراحة.

وتقول هانسن إنها أساءت فهم القواعد، وهو أمر ربما سقط فيه ساسة آخرون.

وفي شهر سبتمبر الماضي، استقال وزير شؤون الأفراد و الأسرة كييل انجولف روبستاد، عقب كشف النقاب عن أنه لا يزال مسجلا مع والديه، في حين أنه كان يعيش مع أسرته في أوسلو.

وأعلن المدعي العام في النرويج اليوم الخميس إجراء تحقيقات مع ستة من أعضاء البرلمان في مثل هذه القضايا. وتتناول التحقيقات عملية احتيال محتملة، وربما اتهامات أخرى. وتعتقد هانسن أنها ضمن الساسة المعنيين بهذه التحقيقات.

البرلمان النرويجي إيفا كريستين هانسن النرويج

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