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الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

11:07 م الخميس 18 نوفمبر 2021
الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

أرشيفية

كتب- محمد نصار:

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تنويها، قالت فيه إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يومي السبت والأحد الموافق (20 - 21) نوفمبر 2021.

وأضافت الأرصاد: "حيث يؤثر علينا منخفض سطحي يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة".

وتسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري تصل خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الأحد.

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