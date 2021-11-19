إيطاليا: قطار يقتل شخصا ويصيب ثلاثة من ذوي الإعاقة

روما - (د ب أ):

قالت خدمات الطوارئ إن حافلة صغيرة اندفعت إلى مسار سكك حديدية فصدمها قطار في شمال إيطاليا ، مما أسفر عن مقتل أحد الركاب الأربعة الذين كانوا يستقلونها.

وبحسب رجال الإطفاء ، فإن القتيل كان صبيا ولم يتضح في البداية مدى خطورة إصابة الثلاثة الآخرين - صبي آخر ورجل وامرأة.

وبحسب تقارير إعلامية ، كانت الحافلة الصغيرة تقل أشخاصا من ذوي الإعاقة.