إيطاليا: قطار يقتل شخصا ويصيب ثلاثة من ذوي الإعاقة
روما - (د ب أ):
قالت خدمات الطوارئ إن حافلة صغيرة اندفعت إلى مسار سكك حديدية فصدمها قطار في شمال إيطاليا ، مما أسفر عن مقتل أحد الركاب الأربعة الذين كانوا يستقلونها.
وبحسب رجال الإطفاء ، فإن القتيل كان صبيا ولم يتضح في البداية مدى خطورة إصابة الثلاثة الآخرين - صبي آخر ورجل وامرأة.
وبحسب تقارير إعلامية ، كانت الحافلة الصغيرة تقل أشخاصا من ذوي الإعاقة.
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