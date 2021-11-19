Masrawy logo white

بايدن "يدرس" مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين دبلوماسيا

12:54 ص الجمعة 19 نوفمبر 2021
بايدن "يدرس" مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين دبلوماسيا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين "أمر ندرسه".

وأدلى بايدن بالتعليق ردا على سؤال من أحد الصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم تقدم الحكومة الأمريكية أي إيضاحات لدى سؤالها عن الشكل الذي قد تبدو عليه المقاطعة الدبلوماسية.

ومن المحتمل أن يعني ذلك أنه لن يسافر أي ممثل حكومي أمريكي لحضور الأولمبياد. ومن المتوقع ألا تتأثر مشاركة الرياضيين الأمريكيين.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين مؤخرا، بسبب التنافس الجيوسياسي وكذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وناقش بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج العلاقات بين بلديهما في قمة عبر الإنترنت قبل أيام قلائل وحذرا من خوض مواجهة خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم إنه تم طرح المقاطعة المحتملة للأولمبياد خلال المحادثة.

جو بايدن الصين الألعاب الأولمبية الشتوية واشنطن

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
960

إصابات اليوم

71

وفيات اليوم

654

متعافون اليوم

346808

إجمالي الإصابات

19707

إجمالي الوفيات

289533

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل.. الطقس.. الأرصاد تصدر تنويها بشأن الظواهر الجوية يومي السبت والأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا