بايدن "يدرس" مقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين دبلوماسيا

واشنطن - (د ب أ):

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس إن المقاطعة الدبلوماسية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين "أمر ندرسه".

وأدلى بايدن بالتعليق ردا على سؤال من أحد الصحفيين خلال لقاء مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في البيت الأبيض. ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

ولم تقدم الحكومة الأمريكية أي إيضاحات لدى سؤالها عن الشكل الذي قد تبدو عليه المقاطعة الدبلوماسية.

ومن المحتمل أن يعني ذلك أنه لن يسافر أي ممثل حكومي أمريكي لحضور الأولمبياد. ومن المتوقع ألا تتأثر مشاركة الرياضيين الأمريكيين.

ومن المقرر أن تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في الصين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير.

وتوترت العلاقات بين واشنطن وبكين مؤخرا، بسبب التنافس الجيوسياسي وكذلك بسبب مخاوف تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان.

وناقش بايدن ونظيره الصيني شي جين بينج العلاقات بين بلديهما في قمة عبر الإنترنت قبل أيام قلائل وحذرا من خوض مواجهة خطيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي اليوم إنه تم طرح المقاطعة المحتملة للأولمبياد خلال المحادثة.