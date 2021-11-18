مجلس الأمن يدين استيلاء الحوثيين المستمر على مبنى سفارة واشنطن بصنعاء

وكالات:

أدان مجلس الأمن الدولي، استيلاء ميلشيات الحوثي المستمر على مبنى السفارة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء، داعيا الحوثيين إلى الانسحاب الفوري من مبنى السفارة.

ودعا مجلس الأمن، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، اليوم الخميس ميلشيات الحوثي إلى "الإفراج عن المحتجزين في مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء".

واقتحمت عناصر تابعة لجماعة الحوثي، الأسبوع الماضي، مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء وقامت بالإستيلاء على محتوياتها.