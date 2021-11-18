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القوى العاملة: ملتقى توظيف ذوي الإعاقة يوفر العشرات من فرص العمل ببورسعيد

03:12 م الخميس 18 نوفمبر 2021
القوى العاملة: ملتقى توظيف ذوي الإعاقة يوفر العشرات من فرص العمل ببورسعيد

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة القوى العاملة، تنظيم مديرية القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ملتقى توظيف ذوي الهمم والعزيمة.

وبحسب بيان اليوم، قدمت شركة سومو تومو لضفائر السيارات بمنطقة جنوب بورسعيد، 80 فرصة عمل لراغبي العمل من ذوي القدرات، بحضور مسؤولي الشركة لاستيفاء نسبة الـ 5% المقررة قانونا.

وقال مدير المديرية السيد السنجابي، إن توقيع العقود واستمارة (1) تأمينات تم لجميع المتقدمين الراغبين في العمل بالملتقى وبلغ عدد العقود التي وقعت 80 عقد عمل، سوف يقوم بتسليمها وزير القوى العاملة محمد سعفان في احتفالية قريبا، في إطار مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مدير المديرية على أهمية توفير فرص عمل لائقة لذوي الهمم ودمجهم في المجتمع لتوفير حياة كريمة لهم.​

وزارة القوى العاملة بورسعيد فرص العمل شركة سومو تومو

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