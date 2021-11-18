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جبالي: حريصون على تعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد

03:12 م الخميس 18 نوفمبر 2021
جبالي: حريصون على تعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد

لقاء رئيس مجلس النواب، بنائب رئيس الوزراء المجري

كتب - نشأت علي:

التقى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بنائب رئيس الوزراء المجري، زولت سيمجين، في إطار زيارته الرسمية إلى دولة المجر على رأس وفد برلماني رفيع المستوى.

وفي مستهل اللقاء، أكد المستشار حنفي جبالي، على أن الدولة المصرية حريصة على دفع العلاقات الاقتصادية مع المجر، وتعميق الاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة بكلا البلدين.

وأشار إلى حرص مصر على تعزيز التعاون مع دول تجمع الفيشجراد، خاصة على الصعيد البرلماني، كما استعرض الرؤية المصرية تجاه القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

من جانبه، رحب نائب رئيس الوزراء المجري بالوفد البرلماني المصري برئاسة المستشار حنفي جبالي، مؤكدا على اعتزازه بهذا اللقاء وبهذه الزيارة، والتي تمثل تأكيداً لما وصلت إليه العلاقات المصرية المجرية من مستوى متميز على كافة الأصعدة.

وشدد على أن المجر تسعى لتوطيد أسس الشراكة والتعاون مع مصر والتنسيق وتبادل الرؤى حيال كافة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حنفي جبالي مجلس النواب المجر زولت سيمجين تجمع الفيشجراد

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