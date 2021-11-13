حدث ليلاً| ثلوج وأمطار رعدية تضرب أسوان.. ومنتخب مصر يتأهل للمرحلة النهائية للمونديال

​كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

انخفاض الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 733 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 286348 حتى اليوم.

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توقف حركة الملاحة النهرية وإغلاق الطرق بسبب السيول بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بوقف حركة الملاحة النهرية في مجرى نهر النيل من أسوان إلى أدفو شمالًا، وببحيرة ناصر، وأغلقت إدارة المرور الطرق السريعة مؤقتًا لانعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية والأمطار.

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تساقط الثلوج على مدينة أسوان والأمطار تغرق الشوارع والمنازل ... فيديو

شهدت محافظة أسوان اليوم، سقوط أمطار غزيرة على عدد من المراكز، وتساقطت الثلوج على مدينة كوم أمبو وقراها، ودفعت رئاسة المدينة بسيارات لكسح الأمطار من الشوارع.

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بعد التأهل للمرحلة النهائية .. تعرف على موعد تحديد منافس منتخب مصر والتصفيات النهائية للمونديال

تأهل منتخب مصر رسمياً إلي المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2022 بعد تصدر المجموعة السادسة برصيد 11 نقطة وقبل مواجهة الجابون في الجولة الأخيرة.

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حريق في معرض للملابس والأدوات المنزلية بسوهاج.. والمحافظ يكلف بحصر التلفيات

شهدت مدينة طهطا شمالي محافظة سوهاج، مساء الجمعة، اندلاع النيران في معرض للملابس الجاهزة والأدوات المنزلية، بشارع بورسعيد، دون خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

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رعب وانهيار منازل ومناشدة من المحافظة.. ماذا حدث في أسوان بسبب الأمطار الرعدية؟

ساعتان من القلق والخوف عاشها أهل أسوان، عندما شاهدوا وسمعوا لأول مرة البرق والرعد في سماء محافظهم، ورأوا هطول الأمطار بغزارة مما جعلهم يخشون تحول الأمطار لسيول كما حدث عام 2010.

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"التزموا منازلكم".. محافظ أسوان يناشد مواطني المحافظة بعد العاصفة الرعدية

ناشد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المواطنين التزام منازلهم، والبعد عن أماكن الأشجار والأسلاك الهوائية بعد العاصفة الرعدية التي اجتاحت المحافظة وسقوط ثلوج في بعض المناطق.

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الأرصاد تنشر فيديوهات ترصد قوة البرق والأمطار الرعدية في أسوان

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعض الفيديوهات لحالة سوء الأحوال الجوية التي تتعرض لها أسوان.

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بسام راضي: الرئيس السيسي يلتقي رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس

صرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي التقى مساء اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.

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السيسي يؤكد قوة العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع فرنسا

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قوة واستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.

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الأمن يكشف ملابسات مقطع فيديو لمخالفات مرورية بالطريق الدائري الأوسطي

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع (فيسبوك) للتواصل الاجتماعي يظهر خلاله عدد من السيارات تسير عكس الاتجاه أعلى الطريق الدائري الأوسطى، ويزعم خلاله ناشر مقطع الفيديو قيام مجهولين بغلق الاتجاه الأخر بعوائق بالقرب من منطقة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

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طريق الكباش.. مصادر تكشف لمصراوي موعد إقامة الموكب

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار، أن موعد افتتاح طريق المواكب بالأقصر، والمعروف باسم "طريق الكباش"، سيكون في الثلث الأخير من شهر ديسمبر المقبل.

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رسميًا.. عبد الله غراب رئيسًا لنادي الصيد

فاز عبد الله غراب بمنصب رئاسة نادي الصيد، بعد انتهاء الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة على فترة بين 2021 وحتى 2025.

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الناتو: نراقب التصعيد في الوضع على حدود أعضاء الحلف مع بيلاروس

أكدت منظمة حلف شمال الأطلنطي (ناتو) اليوم الجمعة أنها تراقب التصعيد في الوضع على حدود أعضائها مع بيلاروس بعد أن أجرى مظليون من روسيا وبيلاروس تدريباتٍ مشتركة بالقرب من بولندا.

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