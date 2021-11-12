قد يسبب العمى لحديثي الولادة.. ما هو مرض "اعتلال شبكية العين"؟

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبي المهني، إن مرض "اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين"، يصيب الأطفال لدى ولادتهم قبل الشهر الثامن من الحمل، وخصوصاً في الأطفال المولودين في وزن أقل من كيلو وربع لدى الولادة، أو ما يُعادل 2.75 رطل.

وأضاف "كمال" في تصريحات صحفية، أن أغلب حالات الأطفال يختفي فيها المرض دون علاج ولا يسبب أي ضرر لهم، لكن هناك حالات متقدمة قد يحدث لديهم إعاقة بصرية دائمة أو عمى.

وبحسب موقع "مايو كلينك"، فإن اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين هو اضطراب يحدث في العين بسبب النمو غير الطبيعي للأوعية الدموية في الجزء الحساس للضوء من العينين (الشبكية) لدى الرُضع الذين وُلدوا قبل الأوان.

وتتوقف كيفية علاج اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين على شدة الحالة. وبعض العلاجات لها آثار جانبية خاصة بها. وقد أظهرت الأبحاث الحديثة أملاً في علاج الحالات المتقدمة من اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين عن طريق توليفة من العلاج التقليدي والأدوية.

وهناك 3 أنماط للعلاج: الأول العلاج بالليزر، وهو العلاج القياسي للحالات المتقدمة من اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين، وفيه يحرق الليزر المنطقة المحيطة بحافة الشبكية، والتي تخلو من الأوعية الدموية الطبيعية.

والثاني المعالجة بالبرد، وتُستخدم أداة لتجميد جزء معين من العين يمتد متجاوزًا حواف الشبكية، ونادرًا ما يستخدم في الوقت الحالي لأن نتائج العلاج بالليزر أفضل بصفة عامة.

أما الأدوية فلا تزال الأبحاث الخاصة بأدوية العامل المضاد لنمو بطانة الأوعية الدموية لعلاج اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين جارية. وتعمل أدوية العامل المضاد لنمو بطانة الأوعية الدموية على منع فرط نمو الأوعية الدموية في الشبكية. يُحقن هذا الدواء في العين بينما يكون الرضيع خاضعًا للتخدير العام لفترة وجيزة.

تدريب للأطباء

ونفذت وزارة الصحة والسكان، تدريباً للأطباء لاكتشاف تشخيص مرض (اعتلال شبكية العين) لدى الأطفال المبتسرين والذي قد يسبب الإصابة بالعمى أو الإصابة بـ"إعاقة بصرية دائمة"، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالكشف عن الأمراض النادرة التي تصيب الأطفال والمواطنين عموماً.

وقال الدكتور إيهاب كمال، إن التدريب استهدف أطباء الرمد بمستشفيات الوزارة من مختلف محافظات الجمهورية على مرحلتين، لزيادة قدراتهم على التعامل مع المصابين بمرض "اعتلال شبكية الأطفال المبتسرين".

وأوضح كمال، أن التدريب استهدف أساسيات وكيفية الكشف المبكر وتشخيص المرض عن طريق أدوات تشخيص حديثة، واستهدف التدريب أطباء الرمد العاملين بوزارة الصحة والسكان.