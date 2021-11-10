البابا تواضروس يستقبل سفير مصر الجديد في روسيا

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، صباح اليوم الأربعاء، نزيه النجاري السفير المصري الجديد في روسيا، حيث قدم له قداسة البابا نبذة عن تاريخ الكنائس الأرثوذكسية المختلفة، كما أشار إلى علاقتنا الطيبة مع الكنيسة الروسية وتبادل الوفود المختلفة من الرهبان والراهبات والكليات الإكليريكية والخدمة الاجتماعية والإعلام.

كما دار الحوار حول زيارتي قداسة البابا إلى روسيا عامي ٢٠١٤ ثم ٢٠١٧، وأيضًا حول اهتمام الكنيسة برعاية أبنائها الطلبة الذين يدرسون بالجامعات المختلفة في روسيا.