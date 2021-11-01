الطقس في نوفمبر| ثلاث محافظات الأسوأ.. و"أمطار ورياح وبرودة" أواخر الشهر (تحليل بالدرجات)

كتب- محمود الشال:

يشهد شهر نوفمبر طقسا متغيراً في أغلب الأحيان، مع انخفاض حاد في درجات الحرارة العظمى والصغرى في بعض الأيام على مدار الشهر.

وتوضح بيانات موقع (accuweather) الانخفاض التدريجي لدرجات الحرارة حتى تصل إلى أقصى معدل لها في نهاية الشهر، بثلاثة محافظات (القاهرة، الإسكندرية، والأقصر).

وطبقا لمؤشر جودة الهواء (plumelabs) في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، فإن جودة الهواء مقبولة بشكل عام لأغلب الأشخاص بدرجة 39، ولكن تظهر أعراض بسيطة إلى متوسطة على بعض الأشخاص الذين يعانون من الحساسية، نتيجة التعرض للهواء؛ لذا يفضل عدم تواجد مرضى الحساسية والتهابات الجيوب الأنفية في المناطق المفتوحة لفترات طويلة.

وتشير بيانات موقع(accuweather) إلى أن الفترة من 19 إلى 27 نوفمبر هي الأسوأ، حيث تشهد تكاثر للسحب الرعدية وأقصى انخفاض لدرجات الحرارة الصغرى، وسقوط أمطار.

بينما تشهد محافظة القاهرة ثلاثة أيام متتالية من الطقس القارس (22- 23- 24)، أسوأهم يوم الثالث والعشرون من الشهر، حيث تصل سرعة هبات الرياح إلى 41 كم /س، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وزيادة فرص سقوط الأمطار، حيث تتأثر القاهرة برياح جنوبية غربية، وتنخفض درجات الحرارة الصغرى إلى 10 درجات في ثلاث أيام متتالية هي (22- 23- 24)، قبل أن تبدأ الأحوال الجوية في التحسن نهارا بداية من يوم 28 نوفمبر.

ويسيطر على محافظة الإسكندرية في النصف الثاني من شهر نوفمبر، طقس شديد البرودة، مع فرص لسقوط رياح وأمطار رعدية، تبدأ يوم 18 من نوفمبر، بنسب بسيطة، تزداد في اليوم التالي، وتصل أقصاها يوم 23 بنسبة 24%، حيث تزداد فرص حدوث عواصف رعدية في أجزاء من المنطقة، وهطول أمطار بمعدل 1.0 مم في النهار تصل إلى نصف ساعة، وفي الليل يكون حجم الأمطار 2.3مم، وتسقط الأمطار على مدار ساعة كاملة، وتتأثر السواحل برياح شمالية شرقية، وتبدأ الأحوال التحسن اليوم التالي.

وتشهد الإسكندرية في اليوم الأخير من الشهر عودة الأمطار الرعدية، والطقس البارد، ففي الصباح تصل احتمالية هبوب العواصف الرعدية إلى 16% وفرص هطول الأمطار 55% بمعدل 0.5 مم، في شكل زخات مطر لمدة نصف ساعة، وفي الليل تزداد فرص تساقط الأمطار إلى 31% مع ساعة كامل من المطر بمعدل 2.5 مم، بتأثير رياح شمالية غربية.

وفي جنوب مصر، حيث محافظة الأقصر، تسيطر الأجواء المشمسة أغلب أيام الشهر، باستثناء الفترة من 19 حتى 27 نوفمبر، حيث تشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة حتى يسيطر الطقس البارد يوم 23 نوفمبر، وتصل سرعة هبات الرياح 54 كم/س، حيث تتأثر المنطقة في تلك الفترة برياح شمالية غربية.

ويصل أقصى انخفاض لدرجات الحرارة الصغرى في الأقصر يومي 27 و28، بواقع 8 درجات.

وتتحسن الأحوال الجوية في الأقصر يوم 29 نوفمبر.

ومن المتوقع أن يعاود الطقس السيئ على أغلب أنحاء الجمهورية مرة أخرى مع بداية شهر ديسمبر.