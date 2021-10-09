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42 جنوبا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وانخفاض الرؤية على الطرق بشكل كبير

10:48 ص السبت 09 أكتوبر 2021
42 جنوبا.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وانخفاض الرؤية على الطرق بشكل كبير

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث يسود طقس خريفي معتدل بوجه عام على شمال البلاد نهارا؛ أما عن ساعات الليل فتنخفض درجات الحرارة ليكون الطقس مائل للبرودة في آخر الليل.

وأضافت الهيئة أن درجات الحرارة تظل حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام، حيث تسجل اليوم 30 درجة على القاهرة و28 على السواحل الشمالية و31 على شمال الصعيد وتصل لـ39 درجة على الجنوب.

وأوضحت الهيئة، أنه بداية من الأحد ترتفع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقين تراوح بين درجة و3 درجات حيث تسجل على القاهرة 31 درجة فيما تصل على المناطق الجنوبية 42 درجة.

وأوضحت الهيئة، أن الاستقرار سمة هذا الأسبوع حيث تؤثر الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة وتنخفض على إثرها الرؤية الأفقية بشكل كبير.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات الحرارة ارتفاع الحرارة

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