الجيزة تزيل مخالفات تحويل وحدة من السكني للتجاري بمنشاة القناطر (فيديو)

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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، قيام مركز ومدينة منشأة القناطر بإيقاف أعمال وإزالة فورية لحالة بناء مخالف بتغيير نشاط من العرض السكني إلى الغرض التجاري.

وبحسب بيان اليوم، أوضحت المحافظة، أنه تمت أعمال الإزالة وإعادة الشئ لأصله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف بمتابعة من محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.