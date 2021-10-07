زيادة ساعة.. مد عمل مواعيد المحال والمطاعم والكافيهات اليوم حتى هذا التوقيت

كتب- محمد نصار:

بدأت المحافظات منذ الجمعة 1 أكتوبر تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة لفتح وغلق المحال والورش والمطاعم العامة والكافيهات والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

ويتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق بعد المواعيد العادية بساعة.

ويوافق اليوم 7 أكتوبر، يوم خميس كما أنه أيضا يوافق يوم إجازة رسمية وهي إجازة السادس من أكتوبر ذكرى الانتصار الكبير لمصر.

وبذلك تكون مواعيد غلق المحال والمطاعم والكافيهات وعلى النحو التالي في أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد الرسمية للدولة.

1- مواعيد فتح جميع المحال التجارية والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من القرار يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساءً (شتاءً).

2- البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الواحدة صباحا.

3- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً (شتاءً).

4- تستمر خدمة التيك أواي (Take–away)، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا وشتاء.

5- تستثنى محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران من تلك المواعيد مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.