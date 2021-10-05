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الموجة 18.. الجيزة تسترد 40 ألف متر أراضي أملاك دولة بالواحات البحرية

03:10 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الموجة 18.. الجيزة تسترد 40 ألف متر أراضي أملاك دولة بالواحات البحرية

أرشيفية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، مواصلة مجهوداتها في إزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة في إطار الموجه 18 لإزالة التعديات على مستوى الجمهورية.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات مركز الواحات البحرية في إزالة ٤٠٦١٥ م٢ تعديات على أراضي أملاك الدولة حيث تم تنفيذ ٢٠ قرار إزالة لتعديات شملت أسوار ووحدات غير مسكونة مبنية من بلوك الحجر الجيري، ومسقوفة بالخشب وذلك بنطاق قري منديشة والقبالة ومنطقة مثلث العجوز بمركز الواحات البحرية.

كما تم إزالة عدد من الأسوار مقامة ببلوك الحجر الجيري بأطوال مختلفة و سواتر من جريد النخيل وتشوينات ترابية إلى جانب إزالة تعدي علي مساحة ١٨٠٠م٢ عبارة عن شقة سكنية غير مسكونة بمنطقة السلخانة بقرية القصر.

تأتي الحملات، في إطار التصدي لكل متعدي على أراضي أملاك الدولة وفرض هيبة الدولة والحفاظ على أراضيها.

وشهدت الحملات، تواجد ميداني من صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحريه وبالتعاون مع الأجهزة المعنية.

أملاك الدولة استرداد الأراضي أحمد راشد محافظة الجيزة أراضي الدولة

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