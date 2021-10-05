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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بالذكرى ال 48 لنصر أكتوبر

02:58 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس والقوات المسلحة والمصريين بالذكرى ال 48 لنصر أكتوبر

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشَّريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ورجال القوات المسلحة، وجموع الشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 48 لانتصارات حرب أكتوبر.

وأكد الإمام الأكبر في بيان له، الثلاثاء، أن هذه الذكرى التي ضربت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أروع الأمثلة في التضحية والبطولة من أجل استرداد أرضنا الغالية؛ ستظل تاريخًا للتعبير عن العزة والكرامة، وملحمة لتحرير الأرض والحفاظ عليها.

وجدد الإمام الأكبر دعوته لجموع المصريين، لاستلهام معاني الإرادة والإصرار من انتصارات أكتوبر، ومواصلة العمل في سبيل بناء الوطن ورفعته، سائلًا المولى -عز وجل- أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يحفظ مصر وجيشها وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يعيد علينا هذه الانتصارات بمزيد من الخير والرخاء والاستقرار.

أحمد الطيب شيخ الأزهر ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسي القوات المسلحة

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