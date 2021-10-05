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الرئيس السيسي يوافق على إنشاء 3 جامعات خاصة

01:40 م الثلاثاء 05 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي يوافق على إنشاء 3 جامعات خاصة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب - محمود مصطفى:

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء 3 جامعات خاصة جديدة.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 39 مكرر (ب)، الصادر في 2 أكتوبر 2021، 3 قرارات جمهورية جديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إنشاء 3 جامعات خاصة جديدة، وهي كالتالي:

القرار رقم 443 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة رويال بمصر".

القرار رقم 444 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة بدر بأسيوط".

القرار رقم 445 لسنة 2021، بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا".

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