وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني أوجه التعاون القائمة والمستقبلية

كتب- محمد نصار:​

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، نبيل المصاروة وزير البيئة الأردني، لبحث آليات التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات البيئية المختلفة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الوزاري الثاني للبيئة وتغير المناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي تستضيفه مصر بحضور وزراء البيئة من الأردن وليبيا وسفير دولة الجزائر، وفرانس تيمرمانس، نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي للصفقة الخضراء، وبمشاركة وزراء وممثلي ووفود 42 دولة فعليا وعبر "الفيديو كونفرانس"، لبحث التحديات البيئية المشتركة وخطة العمل المقبلة في ظل تهديدات تغير المناخ للمنطقة.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الرؤى المستقبلية وأوجه التعاون الممكنة بين البلدين وتتضمن التعاون وتبادل الخبرات في مجال إدارة المحميات الطبيعية وتفاعل المجتمعات المحلية والتجربة الأردنية الرائدة في هذا المجال، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المحميات البحرية وحماية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر، وكذلك التعاون في مجال السياحة البيئية.

وقد رحب الوزير بزيارة المعنيين للتعرف على أرض الواقع على كيفية إدارة المحميات والقوانين الحاكمة لها وكيفية تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأوضحت وزيرة البيئة أن آليات التعاون بين البلدين تتضمن تبادل الزيارات بين المسئولين والخبراء الوطنيين في إطار بعثات أو دورات تدريبية، وتبادل المعلومات البيئية والوثائق والنشرات بصفة دورية، وتشجيع الشراكة على مستوى الخبراء الفنيين وبين جميع الأطراف التي تعمل في مجال حماية البيئة بين البلدين ، وتنفيذ دراسات ومشاريع بيئية مشتركة، وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية، والمشاركة وتبادل الآراء في اجتماعات جامعة الدول العربية وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقي المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أنه يتم حاليا إعداد استراتيجية التعافي الأخضر حيث يمكن الاطلاع على التجربة الأردنية في هذا المجال، كما يمكن لمصر التعاون في مجال إدارة المخلفات، مشيرة إلى تجربة مصر في إعداد الخريطة التفاعلية لتغير المناخ.​