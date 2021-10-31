الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى عيد الثورة
القاهرة- أ ش أ:
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة .
كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.
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