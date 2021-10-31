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الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى عيد الثورة

04:33 م الأحد 31 أكتوبر 2021
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائري بذكرى عيد الثورة

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية؛ بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الثورة .

كما أوفد الرئيس السيسي، أحمد الأنصاري الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.​

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