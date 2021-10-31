نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة في مصر بمستشفى عين شمس التخصصي

كتبت- داليا شبل:

أعلنت جامعة عين شمس نجاح الدكتور طارق يوسف مدير مستشفى الدمرداش الجراحي في القيام بأول جراحة روبوتية في مصر لاستئصال المرارة بمستشفي عين شمس التخصصي، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وإشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور وليد أنور مدير مستشفى عين شمس التخصصي والدكتور هشام أنور نائب مدير المستشفى التخصصي.

وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس - في تصريح اليوم الأحد - إن الجامعة حرصت على إدخال تقنية الجراحة الروبوتية في مستشفياتها الجامعية؛ نظراً لأن إدخال هذه الآلية في المنظومة الصحية بمصر يعزز الدقة والمرونة والتحكم خلال إجراء العمليات الجراحية؛ حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذي ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل، مقارنةً بالتقنيات التقليدية الأخرى.

وأوضح أن الجراحة الروبوتية تساعد في إجراء عمليات دقيقة ومعقدة قد تكون صعبة أو مستحيلة باستخدام الطرق التقليدية الأخرى، وبذلك تتميز مستشفيات جامعة عين شمس بتطبيق نظام الجراحة الروبوتية Robotic Surgery.

وأضاف المتيني أن إدخال نظم الجراحة الروبوتية ضمن المنظومة الصحية في مصر يتماشى مع الطفرة التي شهدها القطاع الطبي في السنوات الأخيرة، بما يسهم في تعزيز تنفيذ خطط الدولة للتنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن جامعة عين شمس لم تشرع في إجراء الجراحة الروبوتية على مريض حي إلا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بالعملية، حيث تم تدريب الأطقم الطبية على عدة مراحل حتى تم التأكد من دقة كافة الخطوات التي تمر بها الجراحة.​