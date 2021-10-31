"الهيئة الهندسية" تنظم زيارة ميدانية لوفد دولي لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر

كتب- محمد سامي:

نظمت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، زياره ميدانية لوفدًا دوليًا من المسئولين والمتخصصين في مجال الري لمنظومة معالجة مصرف بحر البقر، وذلك على هامش فعاليات أسبوع القاهرة للمياه.

يأتي ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لإبراز ماتم إنجازه من مشروعات تنموية عملاقة.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي تناول مراحل تنفيذ المشروع ومايمثله من أهمية بالغة لإستغلال مياه الصرف الزراعي ومعالجتها لتصبح صالحة للري وزيادة الرقعة الزراعية، ثم شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن المشروع، أعقبه القيام بجولة تفقدية داخل محطة السلام الرئيسية الجديدة، ومحطة معالجة المياه ببحر البقر شرق القناة.

وتعد محطة معالجة مياة مصرف بحر البقر أكبر محطة معالجة لمياة الصرف الزراعي بالعالم وتم تسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية، حيث تم تنفيذها بهدف معالجة 5.6 مليون م3 في اليوم من مياه الصرف الزراعي للاستفادة من تلك المياه لاستصلاح مساحات هائلة من الأراضي بمناطق شمال ووسط سيناء.