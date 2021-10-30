مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة ينفذ التجربة (مصر-7) لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة

القاهرة- أ ش أ:

نفذ مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة، التجربة (مصر-7) والتي تضمنت تنفيذ سيناريو واقعي لعملية إنقاذ طاقم وركاب عبارة تعرضت للغرق (وعلى متنها عدد 175 فردا من جنسيات مختلفة )، أثناء إبحارها من ميناء الغردقة إلى ميناء ضبا ، وذلك باتباع كافة إجراءات ونظم الاستغاثة والسلامة البحرية العالمية، وبمشاركة عناصر من القوات البحرية والقوات الجوية والأجهزة المعنية لعدد من الوزارات المختلفة والأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وتضمنت التجربة تلقي مركز البحث والإنقاذ الرئيسي للقوات المسلحة إشارة استغاثة من العبارة الجانحة، وعلى الفور أقلعت طائرة من طراز "هل شينوك" لموقع الحدث كما تم دفع عدد من القطع البحرية وعلى متنها أطقم الغطس والإنقاذ للتعامل الفوري مع الموقف.

وتهدف التجربة إلى متابعة الجاهزية والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية بالدولة لمواجهة مثل هذه المخاطر، والتدخل السريع لإنقاذ المصابين وانتشال الضحايا وتقديم الدعم الطبي والإداري لهم، حيث يقوم مركز البحث والإنقاذ الرئيسي بالتعاون مع القوات البحرية والجوية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة لتنفيذ أعمال التدخل الفوري حال تلقي بلاغات تتعلق بتعرض أي إنسان للخطر والوصول إلى المناطق المنعزلة براً وبحراً والتي يصعب الوصول إليها.

وتأتى التجربة (مصر-7) في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الاطمئنان على مدى سرعة الاستجابة والتنسيق بين كافة مؤسسات الدولة لمواجهة كافة المخاطر والأزمات التي قد تؤثر على أمن وسلامة المواطنين.​